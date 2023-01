Greifvögel jagen mit Eleganz

Seppenrade

Über 30 Falknerinnen und Falkner aus ganz NRW trafen sich am Wochenende zur Landesverbandsbeize in Seppenrade. Die gefiederten Jäger machten sich in der Luft auf die Pirsch, um unter anderem Kaninchen zu jagen. In zehn Gruppen machten sich die Falkner dann auf den Weg in ihre Reviere.

Von Michael Beer