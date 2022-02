Eine Gruppe von Bewohnern des Antoniushauses unterstützt eine alleinerziehende Mutter und ihre beiden kleinen Töchter in der Hochwasserregion im Ahrtal. Dafür haben sie Grußkarten mit einem Gedicht von Frantz Wittkamp fantasievoll gestaltet und verkauft.

Die Flutkatastrophe im Ahrtal hat auch die Bewohner im Altenheim Antoniushaus nicht unberührt gelassen. Eine kleine Gruppe von ihnen hat daher eine ganz besondere Aktion gestartet. In abendlichen Runden wurden Grußkarten gestaltet, die anschließend im Foyer des Hauses zum Verkauf angeboten wurden, berichtet Doris Stoffel, die gemeinsam mit Roswitha Rödder, Hildegard Bülte, Dr. Hannelore Burmeister, Doris Breumann und Dr. Horst Pelletier aktiv geworden ist.

Die Karten zierten ein kleines Gedicht des Lüdinghauser Poeten Frantz Wittkamp: „Wer Tränen lacht, hat ein lustiges Leben. Und ein Tuch, um die Tränen aufzuheben.“ Denn so erzählt Stoffel, jede Grußkarte haben die bastelnden Bewohner zusätzlich mit einem Taschentuch ausgestattet – liebevoll in einem Umschlag verpackt und für Frau oder Mann mit unterschiedlichen Designs.

Den Erlös der Verkaufsaktion beziffert Doris Stoffel mit 420 Euro. „Wir wollten das Geld keiner Hilfsorganisation geben, sondern gezielt vor Ort helfen“, sagt Hannelore Burmeister. Über verschiedene private Kontakte sei die Gruppe dann an eine alleinerziehende Mutter eines fünfjährigen Zwillingspaares gekommen. Dieser Familie wurde das Geld überwiesen.

Wittkamp-Text mit Taschentuch

„Wir haben daraufhin einen tollen Dankesbrief bekommen. Die beiden Mädchen haben uns sogar ein Bild gemalt“, erzählt Stoffel. In dem Brief habe die Mutter geschrieben, dass das Flutwasser in ihrer Wohnung zwei Meter hoch gestanden habe und die komplette Einrichtung zerstört worden sei. Ursprünglich hätte sie für ihre Kinder ein neues Bett kaufen wollen. Doch letztlich sei neue Kleidung wichtiger gewesen.

Die Antoniushaus-Bewohner wollen den Kontakt zu der Familie nicht abreißen lassen und planen schon eine neue Aktion, um die Mutter samt ihren Töchtern weiter zu unterstützen. Zudem habe Hausleiter Joachim Brand, berichtet Doris Stoffel, unter den Mitarbeitern des Altenheims weitere Spenden gesammelt.