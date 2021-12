„Haben uns angenommen gefühlt“

Seppenrade

Die letzten sechs Bewohnerinnen haben das St. Josefshaus verlassen. Schwester Irmgard, Oberin des Franziskanerinnen-Klosters, begleitet die Räumung des Gebäudekomplexes an der Dattelner Straße. „Wir haben uns in Seppenrade immer wohl gefühlt“, sagt die 73-Jährige. Sie selbst lebt künftig im Mutterhaus in Münster.

Von Peter Werth