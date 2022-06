Handlungsbedarf in Seppenrade

Eine Umfangreiche Studie zum Sporthallenkonzept der Stadt stellte am Donnerstagabend Prof. Dr. Horst Hübner von der Universität Wuppertal im Fachausschuss vor. Dabei verwies er unter anderem auf die Turnhalle an der Ostwallschule, die schon 2009 für abgängig erklärt worden sei, aber noch immer genutzt werde.

„Zum Glück haben Sie ein Hallenbad“, erklärte Prof. Dr. Horst Hübner von der Universität Wuppertal am Donnerstagabend während der Sitzung des Ausschusses für Gesellschaft, Ordnungswesen und Sport. Vor diesem Gremium erläuterte er die Ergebnisse seiner umfangreichen Studie – immerhin 203 Seiten stark – zur Sporthallenkonzeption der Stadt Lüdinghausen. Denn das Klutensee-Bad decke gerade mit Blick auf die Marienschule in Seppenrade einen anstehenden Mehrbedarf an Hallenkapazitäten ab. Aktuell könne die Turnhalle auf dem Berg zehn Klassen aufnehmen. Bei pro­gnostizierten zwei Klassen mehr, sei der Bedarf nicht mehr gedeckt. Die vielfach geforderte Mehrzweckhalle könne diese Lücke füllen.