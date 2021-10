Hebebühne stemmt 18-Tonnen-Bus

Lüdinghausen

„Gerade Busse der RVM-Linien, die den Überlandverkehr abdecken, fahren täglich bis zu 300 Kilometer“. sagt Werkstattleiter Tim Hollunder. Busse, die so viel Leistung erbringen, müssen auch in die Werkstatt. Am Standort in Lüdinghausen macht Henrik Schmidt derzeit eine Ausbildung. Die WN haben dort mit ihm unter den Bus geschaut.

Von Ann-Christin Frank