Heftchen sind ein Dauerbrenner

Zum zweiten Mal macht die Stadtbücherei mit beim deutschlandweiten Gratis-Comic-Tag, an dem – wie der Name schon vermuten lässt – Interessierte Comics umsonst mit nach Hause nehmen können.

Clara weiß genau, welche Ausgaben sie lesen will. „Ich habe zu Hause geschaut, welche Comics es gibt und welche ich gerne mitnehmen möchte“, sagt die Viertklässlerin. Mit ihrer Mutter Laura Parthe schaut sie über die ausgelegten Hefte in der Bücherei St. Felizitas in Lüdinghausen. Eine Geschichte über Enola Holmes – die Schwester des berühmten Detektives –, über das „Fangirl“ und über die „Fünf Freunde“ hat Clara schnell in der Hand. Für ihren jüngeren Bruder soll es ein Fußball-Comic werden. „Mir gefällt die Auswahl, ob für Kinder oder die ganze Familie ist etwas dabei“, findet Laura Parthe.