Heiligabend ökumenisch gefeiert

Gottesdienst unter freiem Himmel an Burg Vischering

Gaby Christensen leitete an Heiligabend gemeinsam mit Benedikt Elshoff den ökumenischen Gottesdienst an der Burg Vischering.

Es war wohl der Gottesdienst mit den meisten Besucherinnen und Besuchern weit und breit. Über 1000 katholische und evangelische Christinnen und Christen strömten an Heiligabend an der Burg Vischering zusammen, um gemeinsam den Auftakt der Weihnachtsfeiertage mit viel Gesang, Gebet und dem Lauschen der biblischen Weihnachtsgeschichte zu begehen. Im Schatten der illuminierten St.-Georg-Kapelle leiteten Gaby Christensen und Benedikt Elshoff den schon fast traditionellen ökumenischen Gottesdienst unter freiem Himmel. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von dem Projektchor St. Ludger unter Leitung von Sylvia Lezius und einem Bläserensemble mit Mitgliedern der Brass-Band und der Seppenrade Dorfmusikanten.

Erstmals fand am gleichen Ort nachmittags unter Leitung von Ruth Reiners ein Kleinkindergottesdienst statt – mit einer ebenfalls sehr großen Beteiligung. Echte Hingucke waren zwei lebendige Schafe, die Stefan Naber eigens zur Burg gebracht hatte. Hier sorgte der Kinderchor der Ostwallschule für die passenden Töne.

Auch an Neujahr treffen sich wieder Christinnen und Christen an der Burg Vischering. Dann wieder zur traditionellen Zeit um halb zwölf, an der jeden Sonntag dort Gottesdienste gefeiert werden.