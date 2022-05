„Heimat erlebbar machen“

Erster Wandertag in Seppenrade ein voller Erfolg

Natur und lokale Angebote rund um Seppenrade ließen sich am Sonntag mal anders erleben. Statt mit dem Fahrrad ging es am Wandertag zu Fuß durch die angrenzenden Bauerschaften. Ein Konzept, das sich schnell als Erfolgsidee herausstellte. Los ging es, dem Rosendorf angemessen, natürlich am Rosengarten.