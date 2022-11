Heimeliges Treiben rund um die Kirche

Seppenrade

Wer sich auf Heiligabend und die Feiertage einstimmen möchte, der ist am ersten Adventswochenende in Seppenrade richtig: Rund um die St.-Dionysius-Kirche herrscht am 26. und 27. November ein heimeliges Treiben. Klein und Groß können allerhand Adventliches entdecken. Und am Sonntagnachmittag einen sehnlichst erwarteten Gast mit weißem Rauschebart und rotem Mantel treffen.