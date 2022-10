Umfrage: So sparen Lüdinghauser Energie

Lüdinghausen

Energiesparen, so lautet die Devise in diesem Herbst und Winter. Was tun die Lüdinghauser, um Energie zu sparen? Eine Umfrage zeigt: Die Heizung runterdrehen, ist die Maßnahme Nummer eins. Doch die Steverstädter machen noch viel mehr. So wird unter anderem auf den Wäschetrockner verzichtet und im Notfall der alte Gaskocher reaktiviert.