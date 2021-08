Jana Petzoldt ist „die Neue“ im Migrationsbüro der Stadt Lüdinghausen. Sie berät Geflüchtete in unterschiedlichen Lebenslagen und -fragen. Mal geht es um Miet- oder Arbeitsverträge, mal um Streitigkeiten in der Unterkunft.

Für die Beschreibung ihrer Aufgabe hat Jana Petzold gleich fast ein halbes Dutzend Adjektive bereit: „Abwechslungsreich, offen, ehrlich, kommunikativ und kreativ.“ Die 36-jährige ist „die Neue“ im Team der Integrationsberatung der Stadt Lüdinghausen. Obwohl, so ganz neu ist sie nicht mehr. Schließlich gehört sie schon seit knapp vier Monaten zum Team um Lioba Sivalingam. Sie wolle Menschen mit Migrationshintergrund überall da helfen, „wo der Schuh drückt“, erklärt die studierte Sozialmanagerin.

Und da gebe es so einiges. „Da geht es um ganz lebenspraktische Probleme“, sagt Petzoldt. Mal seien es Kontakte zu Behörden, das richtige Ausfüllen von Formularen. Derzeit stelle sich für Familien die Frage: „Wo bekomme ich einen Tornister her?“ Auch bei dieser Frage weiß die Integrationsberaterin Rat. Zudem wird sie zur Hilfe gerufen, wenn es etwa in einer Unterkunft für Geflüchtete zu Streitigkeiten kommt.

Die Klientel der Beratungsstelle umfasst rund 500 Migranten, weiß Lioba Sivalingam. „Aber zu uns kommen nur etwa 100 Personen.“ Die Fragen und Probleme der Menschen hätten sich in den vergangenen fünf Jahren verändert. Jetzt, so erklärt die Sozialarbeiterin, stünden Fragen rund um eine Integration in die Gesellschaft im Vordergrund. „Es geht um Schule, Ausbildung und Arbeitsstellen.“

Passbeschaffung ein großes Problem

Auch bei Fragen rund um Miet- oder Arbeitsverträge steht Petzoldt mit Rat und Tat zur Seite. Nicht selten ergäben sich dabei Fragen zum Aufenthaltsstatus. Vermehrt kämen auch Menschen, die die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen wollen. Schwierigkeiten gebe es dann, wenn etwa Zeugnisse aus den Herkunftsländern beschafft werden müssten oder dringend benötigte Ausweise. „Die Passbeschaffung ist in manchen Botschaften ein großes Pro­blem“, beschreibt sie. Das sei für die Betroffenen „eine lebenspraktische Katastrophe“. Schließlich hänge davon viel ab. Darüber hinaus benennt sie eine weitere Erfahrung der vergangenen Wochen: „Einige Geflüchtete haben sich angesichts der Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz gemeldet und wollten dort ehrenamtlich helfen“ berichtet Petzoldt.

Die gebürtige Cottbuserin hat berufliche Erfahrungen unter anderem mit EU-Zuwanderern gesammelt. Sie hat mit Langzeitarbeitslosen gearbeitet und zuletzt in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) für Geflüchtete in Münster. „Von diesen Erfahrungen kann ich viel in meine neue Tätigkeit einbringen“, ist die Integrationsbeauftragte überzeugt.

Entscheidend sei, die Mi­granten nicht zu bevormunden. Ihnen zugleich Wege zur Selbstständigkeit aufzuzeigen – „Schritte in ein eigenes Leben“. Als Erfolge ihrer Arbeit würde Jana Petzoldt es betrachten, wenn ihre Klienten etwa ein Vorstellungsgespräch haben, ein Praktikum absolvieren oder sogar eine Ausbildungs- oder eine Arbeitsstelle bekommen.