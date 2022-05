Hier drücken auch ihre Kinder die Schulbank

„Torte“ schreibt Daria Eichholz an die Tafel und betont dabei jede Silbe. Ihre Klasse spricht es nach. Dann ergänzt sie „Sahnetorte“, erklärt es auf Ukrainisch und schreibt schließlich das Wort „Kuchen“ an die Tafel. Ein Wort, das ihre rund 25 Schülerinnen und Schüler im Erwachsenenalter ebenfalls nachsprechen. In ihrer inzwischen zweiten Deutschlektion sind die Kriegsflüchtlinge schon mit dem lateinischen Alphabet vertraut, fühlen sich in ihrem Klassenraum am Gymnasium Canisianum wohl. Kein Wunder, schließlich kennen viele die Schule bereits, drücken doch einige ihrer Kinder seit Wochen auch die Schulbank am Cani, erzählt Schulleiterin Inken Fries-Janner.

