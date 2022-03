Hilfe für die Ukrainer

Bereits seit der Annexion der Krim im Jahr 2014 organisiert Pastor Andrej Stukert Hilfe für die Bevölkerung in der Ukraine. Diese Kontakte nutzt er nun, um möglichst schnell Hilfsgüter in das Kriegsgebiet zu bringen.

Schon an dem Tag, als der Angriff auf die Ukraine durch die Medien ging, stand für Andrej Stukert, Pastor der Christengemeinde Gottes Wort, fest, dass er helfen will. Bereits seit der Annexion der Krim im Jahr 2014 organisiert Stukert Hilfe für die Bevölkerung vor Ort und lernte auf diesem Wege viele Ukrainer und auch vor Ort arbeitende Helfer in den dortigen Gemeinden kennen, die mittlerweile ein gut organisiertes Netzwerk bilden.

Diese Kontakte reaktivierte Stukert umgehend, um schnellstmöglich Hilfsgüter in das Kriegsgebiet zu transportieren. „Wir konnten am Donnerstag die erste LKW-Lieferung mit Hilfsgütern über die ukrainische Grenze bringen“, schildert er am Freitagabend die Situation.

Stukerts Bruder Ivan Stukert, Vorstandsmitglied der Gesellschaft Bochum-Donezk sowie Georg Laer, zweiter Vorsitzender, begleiten den Transport bis kurz hinter die Grenze, wo die Kartons mit den Hilfsgütern entladen werden, um auf kleinere Fahrzeuge umgeladen zu werden, damit sie dann im ganzen Land verteilt werden können.

Am Freitagabend nahm Andrej Stuckert mit vielen fleißigen Helfern an der Christengemeinde Gottes Wort, an der Vogelrute 5, erneut unzählige Kartons entgegen, die er noch am Abend mit einem Hänger nach Bochum transportierte, da Bochum eine Städtepatenschaft mit Donezk pflegt.

„Auf dem Rückweg aus dem Kriegsgebiet haben die Fahrer auch bereits Flüchtlinge mit in Sicherheit gebracht“, schildert Stukert. Auch in der Steverstadt sind die ersten Kriegsflüchtlinge bereits angekommen und in Unterkünfte untergebracht. So auch Olga Malachova. „Für die gefährliche Flucht mit ihren Kindern aus der Region Donezk brauchte sie sechs Tage“, übersetzt Stuckert ihre Schilderungen. Trotz dieser schrecklichen Eindrücke packt die Ukrainerin bereits wieder beim Schnüren der Hilfspakete mit an, denn sie will ihren Landsleuten, die zurückbleiben mussten, helfen. Hilferufe erreichen auch Andrej Stuckert ständig. Über sein Handy erfährt er ständig, welche Güter vor Ort akut gebaucht werden. Das ändere sich aufgrund der brisanten Lage gerade, sodass man für die nächsten Lkw-Ladungen an den kommenden Freitagen (11. und 18. März)die Liste noch einmal aktualisiert habe. Dann brauche man neben lang haltbaren und kalorienreichen Lebensmitteln und Babynahrung, auch medizinische Artikel wie Verbandskasten, Masken, Desinfektionsspray. Zudem sei der Bedarf an Hygieneartikeln wie Binden, Windeln, Feuchttüchern, Zahnbürsten und Flüssigseife groß. Darüber hinaus würden Taschenlampen, Schlafsäcke, Stromgeneratoren, Schlafsäcke, Knie- und Ellenbogenschützer sowie Arbeitsschuhe für Männer ab Größe 42, Walkie Talkies und Powerbanks benötigt. Die nächste Annahme erfolgt am Freitag von 16 bis 18 Uhr an der Vogelrute 5.

Geldspenden sind möglich an: Gemeinde Gottes Wort Lüdinghausen, IBAN: DE 35 45 26 04 75 00 12 63 6701, Stichwort: Hilfe für Ukraine.