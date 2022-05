Hilfe für Kriegsvertriebene

3000 Euro übergab die Volleyballabteilung des SC Union 08 Lüdingahusen an Karl-Heinz Kocar, Vorsitzender der Deutsch-Polnischen Gesellschaft. Das Geld stammt aus den Einnahmen im Zuge der Westdeutschen Meisterschaft U14 und kommt nun Kriegsvertriebenen in Nysa sowie Menschen in der Westukraine zugute.

Auch die Volleyball-Gemeinschaft des SC Union 08 Lüdinghausen will den Kriegsvertriebenen helfen. Aus diesem Grund haben sich die Mitglieder entschieden, die Hälfte der Einnahmen aus der Westdeutschen Meisterschaft (WDM) U14 weiblich, die sie am 23. und 24. April in der Drei-Burgen-Arena ausgerichtet haben, zu spenden. „Es ist eine gemeinsame Initiative von Vorstand, Förderverein und der SCU Volleyball Werbe GbR“, so Abteilungsleiter Dirk Havermeier.

Mit dieser Maßnahme beteiligt sich die Volleyball-Abteilung an der Spendenaktion der Stadt Lüdinghausen und der Deutsch-Polnischen Gesellschaft zu Gunsten ukrainischer Kriegsvertriebener in der polnischen Partnerstadt Nysa. Die Menschen in Nysa leisten zurzeit Großartiges bei der Aufnahme der Kriegsvertriebenen. Sie unterstützen darüber hinaus auch ihre westukrainischen Partnerstädte Kolomyja und Ternopil mit Sachspenden. Das Geld kommt auf diese Weise unmittelbar den Betroffenen zugute.

„Großartiges Ergebnis“

Jetzt wurde der Spendenbetrag in Höhe von 3000 Euro an den Vorsitzenden der Deutsch-Polnischen Gesellschaft, Karl-Heinz Kocar, überreicht. Dieser Betrag resultiert aus den Einnahmen der Cafeteria, dem Verkauf von Werbeplätzen auf der LED-Wand und dem Verkauf des Heftes zur Westdeutschen Meisterschaft. „Der Spendenbetrag von 3000 Euro ist ein großartiges Ergebnis. Ich danke allen Akteuren, die dieses im Rahmen der Westdeutschen Meisterschaft möglich gemacht haben“, sagte Abteilungsleiter Havermeier.

„Wir freuen uns vonseiten der Stadt Lüdinghausen ebenfalls sehr über die große Bereitschaft in der Bürgerschaft, die Spendenaktion für unsere Partnerstadt Nysa in ganz unterschiedlichen Formaten zu unterstützen“, betonte Bürgermeister Ansgar Mertens.