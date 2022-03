Hilfsbereitschaft der Lüdinghauser ist groß

Derzeit sind 112 Flüchtlinge aus der Ukraine – zumeist Frauen sowie 48 Kinder und Jugendliche – in Lüdinghausen untergekommen. Das berichtete der Beigeordnete Matthias Kortendieck am Dienstagabend in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. „Das ist nur eine Momentaufnahme. Die Zahl kann sich stündlich ändern“, erklärte er. Zugleich unterstrich er im Gleichklang mit Bürgermeister Ansgar Mertens die große Anteilnahme der Bürgerinnen und Bürger der Stadt und sprach dabei von einer „Welle der Hilfsbereitschaft“.

Viele hätten Wohnraum angeboten sowie anderweitige Unterstützung zugesagt. 26 Familie hätten bereits Flüchtlinge aufgenommen, 70 weitere hätten ihre Bereitschaft dazu bekundet. Die Stadt habe über eine Quotenregelung die Verpflichtung, 47 weitere Flüchtlinge aufzunehmen. In verschiedenen städtischen Unterkünften stünden derzeit noch Plätze zur Verfügung. Zudem miete die Stadt zusätzlichen Wohnraum an – und sei da weiter auf der Suche, um Geflüchtete unterzubringen. Denn, so Kortendieck, dauerhaft könnten diese ja nicht in den Gastfamilien leben.

Zehn der Kinder besuchten bereits die Lüdinghauser Grundschulen. Auch die weiterführenden Schulen hätten ihre Bereitschaft zur Aufnahme der 21 Kinder bekundet. So wolle etwa das Canisianum erneut eine Auffangklasse einrichten – wie schon bei der Flüchtlingskrise 2015, berichtete der Beigeordnete. 17 Mädchen und Jungen seien im Kita-Alter. Auch für diese stünden ausreichend Plätze zur Verfügung.

Zudem bestehe das Angebot der Volkshochschule, Sprachkurse für die geflüchteten Menschen anzubieten. Am heutigen Donnerstag findet ein Netzwerktreffen verschiedener örtlicher Hilfsorganisationen statt, um die Hilfsangebote zu koordinieren, kündigte Kortendieck an.