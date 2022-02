Hörsken hat sie alle erlebt

Über 15 Jahre hat er die Kabarettveranstaltungen der „Freunde der Kleinkunst“ begleitet. Jetzt verabschiedete sich die Kulturinitiative von Sekundarschul-Hausmeister Bernd Hörsken, der demnächst in den Ruhestand geht.

Er hat sie alle erlebt: Dieter Hildebrandt, Werner Schneyder, Georg Schramm und natürlich auch die Bullemänner und Storno – und viele weitere Kabarettisten. Und er hat sich dafür manche Nacht um die Ohren gehauen. Bernd Hörsken hat als Hausmeister – zunächst der Realschule, jetzt der Sekundarschule – über 15 Jahre die Kabarettveranstaltungen der Lüdinghauser Kulturinitiative „Freunde der Kleinkunst“ (FKK) nicht nur begleitet, sondern mit seiner Arbeit auch ermöglicht.

Am Rande des Kabarettabends mit Alfons bedankten sich am Freitagabend die FKKler bei Bernd Hörsken für dessen Engagement. Denn für den Hausmeister, der Ende März in den Ruhestand gehen wird, war es die letzte Veranstaltung mit der Kulturinitiative. „Es ist immer alles rund und harmonisch gelaufen“, betonten Bernd Hörsken und der FKK-Vorsitzende Jan-Dirk Scholle einmütig.

Selbst wenn es hektisch wurde und beispielsweise ein Künstler erst kurz vor Vorstellungsbeginn eintraf, habe Bernd Hörsken immer die Ruhe bewahrt, so Jan-Dirk Scholle. So bedankten sich die Mitstreiter der Kulturinitiative nicht nur mit einem Weinpräsent – sondern auch mit zwei Eintrittskarten für die kommende Sommervorstellung von „Storno“ an der Burg Vischering. Die kann Hörsken dann einfach nur als Zuschauer genießen.