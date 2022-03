Hunde immer an der Leine lassen

Lüdinghausen

Spaziergänger, die quer über Wiesen laufen, ihre Hunde in Uferrandzonen und Blühstreifen toben lassen, richten in der Natur einen großen Schaden an. Mit diesem Verhalten stören sie Tiere, die dort Schutz suchen oder ihren Nachwuchs aufziehen. Lüdinghauser Landwirte bitten Bürgerinnen und Bürger darum, nur auf erlaubten Wegen zu bleiben.

Von Marion Fenner