Hundehalter lässt verletztes Reh leiden

Eine unschöne Entdeckung machte Landwirt Karl Kortenbusch unweit seines Hofes in der Bauerschaft Berenbrock: Ein Nachbar hatte ihn auf ein schwer verletztes Reh aufmerksam gemacht, das nicht mehr selbstständig aufstehen konnte. Nachdem das Tier von seinem Leid erlöst worden war, wurde Kortenbusch bewusst, was geschehen war: „Wir haben erst nach dem Erlegen die Bisswunden gesehen.“ Der Hergang des Angriffs war schnell zu erkennen: „Das Reh wurde eindeutig von einem Hund gerissen. Es hat sich zuvor im Gestrüpp verfangen.“ Der Fußweg unweit des Kanals werde oft von Spaziergängern mit Vierbeinern genutzt, wie Kortenbusch erklärte. „Das Hunde Wild verfolgen kann natürlich vorkommen“, erklärte er, betonte aber: „Was hingegen nicht passieren darf, ist, dass sich der Besitzer aus dem Staub macht, ohne Hilfe für das verletzte Tier zu organisieren.“ Um solche blutigen Situationen in Zukunft zu vermeiden, hofft er auf Rücksicht der Hundehalter.