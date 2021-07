Weihnachten 1945: Johannes Suttrup ist seit einem halben Jahr wieder zu Hause, in seinem Elternhaus in der Mühlenstraße. Im Juni ist er aus der amerikanischen Kriegsgefangenschaft entlassen worden. Der 24-Jährige, der 1940 Soldat wurde, hat den Krieg in Polen und in Frankreich erlebt. „Ich habe so viel Glück gehabt“, erinnert sich der heute 99-Jährige. Noch im Februar sei er nur knapp dem Tod entkommen – bei einem Tieffliegerangriff in Sachsen. „Ich war Fahrer einer Transportkompanie und auf dem Weg zum Bahnhof von Großenhain. Und fast am Ziel sah ich, wie britische Maschinen den Bahnhof bombardierten. Gehört hatte ich sie vorher gar nicht – mein eigener Wagen war zu laut.“ Er habe seinen Lastwagen sofort gestoppt und sich selbst in einer Senke versteckt. Unmittelbar danach sei die Fahrerkabine seines Wagens von Maschinengewehrsalven durchsiebt worden.

Karola und Johannes Suttrup Foto: privat

Wieder zu Hause nach fünf Jahren im Kriegsdienst: Der junge Mann muss sein Leben völlig neu sortieren. Vor dem Krieg hatte er zunächst eine Ausbildung in einer Rechtsanwaltskanzlei gemacht und später für die Kreisbauernschaft Lüdinghausen gearbeitet. Suttrup hat erneut Glück: Er kann dort anknüpfen, wo er aufgehört hat und arbeitet für die in der britischen Besatzungszone eingerichtete Zentralstelle für Ernährung und Landwirtschaft.

„ Meine Frau, mit der ich 25 Jahre verheiratet war und sechs Söhne habe, war schon damals klüger als ich. “ Johannes Suttrup

Auch privat ist ihm das Glück treu. Noch vor Weihnachten heiratet er standesamtlich seine Verlobte Karola Silies. „Meine Frau, mit der ich 25 Jahre verheiratet war und sechs Söhne habe, war schon damals klüger als ich“, sagt er und lächelt. „Lass uns jetzt schon mal standesamtlich heiraten“, habe sie damals vorgeschlagen. „Dann haben wir Anspruch auf eigenen Wohnraum.“ Denn der wurde immer knapper wegen vieler Flüchtlinge aus dem deutschen Osten. Das Paar erhielt zwei Räume im elterlichen Haus.

Dort haben sie Weihnachten aber nicht zusammen gefeiert. „Wir haben noch nicht zusammen gewohnt. Die standesamtliche Hochzeit zählte damals noch nicht“, erinnert er sich. Kirchlich heirateten sie schließlich ein halbes Jahr später – und zogen dann in die gemeinsame Wohnung. Das erste Mobiliar bestand aus ausgemusterten Möbeln aus dem Keller. „Alles war zusammengewürfelt“, erzählt Suttrup. Nur das Schlafzimmer gab er bei einem Tischler in Auftrag – Schrank und Bett aus Eichenfurnier. „Das war tipptopp.“

Die Stimmung Weihnachten 1945 sei bedrückt gewesen. Es ist das erste Weihnachtsfest, das er ohne seine Mutter verbringt, die 1944 gestorben ist. Und kurz vor dem Ende des Krieges ist ein Bruder seiner Frau im Krieg ums Leben gekommen. Und trotzdem: „Weihnachten ohne Baum ist kein Weihnachten. Den haben wir durch Beziehungen bei einem Bauern bekommen“, sagt Suttrup. Die Familie beschenkte sich gegenseitig mit Nützlichem – beispielsweise mit Selbstgestricktem für kalte Tage. An Apfelsinen sei nicht zu denken gewesen. Stattdessen gab es Nüsse. Und wer gute Kontakte zu den Besatzungssoldaten hatte, kam unter Umständen sogar an Schokolade.

Hilfreich bei Tauschgeschäften: Suttrups Schwiegervater war Metzger. Schinken und Wurst waren eine harte Währung. Doch für die Eheringe hatte er längst schon selbst als Soldat in Frankreich gesorgt. „Die habe ich in Biarritz gekauft.“