Große Verunsicherung bei schwer Erkrankten

Seit diesem Montag müssen die Allermeisten, die sich auf Covid-19 testen lassen möchten, den erforderlichen Schnelltest dafür selbst bezahlen. „Das Gesundheitsamt des Kreises ist auf uns zugekommen, wir haben zusammen eine neue Teststrategie erarbeitet“, sagte am Mittwochmorgen auf Nachfrage Christoph Schlütermann, Vorstand des DRK-Kreisverbandes Coesfeld. Der Kreisverband betreibt nach wie vor seine Teststationen in Buldern und Coesfeld sowie im DRK-Haus an der Werdener Straße 8a in Lüdinghausen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie