„Ich will nur meine Sachen machen“

Eine aufwendige Badelandschaft wird von der Polenz Metall Design Manufaktur erstellt. Noch steht das 16,5 mal 13,5 Meter umfassenden Stahlkonstrukt an der Hans-Böckler-Straße. Bis Ende September wird es im luxuriösen „Hürlimannbad und Spa“ in Zürich installiert.

Polenz Metall Design Manufaktur realisiert Luxus-Spa in Zürich

Poollandschaft in der Hürlimann-Therme in Zürich, die von der Metall Design Manufaktur errichtet wird.

Der Blick in die Halle zeigt eine verschachtelte Stahlkonstruktion, die in ihrer Entstehung einem überdimensionalen Puzzle nicht unähnlich ist. 16,5 mal 13,5 Meter misst dieses metallene Skelett, das Jürgen Polenz von der gleichnamigen Metall Design Manufaktur konzipiert hat. Das Konstrukt bildet die Basis einer großzügigen Badelandschaft, die im „Hürlimannbad und Spa“ im zweiten Untergeschoss eines Fünf-Sterne-Hotels in Zürich entstehen soll.