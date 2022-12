Ideen für klimaneutrale Welt

Mit Fragen rund um das Klima beschäftigen sich derzeit die Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen in Lüdinghausen. Mit Unterstützung durch die Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH, die Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW und die Stadt Lüdinghausen fand dazu von Montag bis Mittwoch die bundesweite Bildungsveranstaltung „Energievision 2050 – Unser Klima. Meine Energie. Deine Zukunft“ statt.

Etwa 1700 Schülerinnen und Schüler bekamen die Gelegenheit, sich über die hochaktuellen Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz auszutauschen. In den Veranstaltungen wurden den jungen Menschen visionäre Ideen, innovative Forschungsinitiativen und lokale Lösungen vorgestellt, heißt es in einer Pressenotiz.

Beitrag zur Energiewende leisten

„Die Stadt Lüdinghausen unterstützt diese Aktion sehr gerne“, so Bürgermeister Ansgar Mertens, der bei allen Veranstaltungen ein kurzes Grußwort an die Jugendlichen richtete. „Ich finde es klasse, dass das Projekt sich direkt an die junge Generation wendet, um deren Zukunft es geht. Die meisten jungen Menschen sind unglaublich interessiert an dem Thema und wollen ihren Beitrag zur Energiewende leisten“, wird Mertens zitiert.

Alle Schulen in Lüdinghausen haben sich dem Projekt gegenüber sehr aufgeschlossen gezeigt und wollten unbedingt mitmachen. Elisabeth Hüttenschmidt, Schulleiterin des St.-Antonius-Gymnasiums, begründet dies so: „Die Kampagne erreicht an den Schulen möglichst viele junge Menschen mit einem der wichtigsten Themen der heutigen Zeit. In der Veranstaltung werden unterschiedliche Herangehensweisen präsentiert und unsere Schülerinnen und Schüler können auch ihre eigenen Ideen einbringen.“

Die Bildungskampagne „Energievision2050 – Unser Klima. Meine Energie. Deine Zukunft“ tourt für drei Jahre durch die weiterführenden Schulen in Deutschland und macht an rund 2000 Schulen Station. Projektträger der Kampagne sind der Bildungsträger „die Mulitivion

e.V.“ „Help – Hilfe zur Selbsthilfe“, der „Deutsche Städte- und Gemeindebund“ und „Plant for the Planet“. Unterstützt wird das bundesweite Schulprojekt von dem Verband kommunaler Unternehmen (VKU) sowie dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).