Ideen kommen in die Box

Für das Mobilitätskonzept der Stadt Lüdinghausen ist eine breite Bürgerbeteiligung geplant – sowohl in digitaler als auch in analoger Form. Alle Lüdinghauser sind dazu eingeladen, Ideen und Anregungen zum Mobilitätskonzept bei der Stadt einzureichen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Zu diesem Zweck können alle eine Ideenbox nutzen, die auf einer extra für das Mobilitätskonzept erstellten Internetseite angeboten wird. Diese Website ist als Link über die städtische Internetseite und unter der Adresse https://luedinghausen.bbwgmbh.de/ erreichbar. Außerdem ist im Foyer des Rathaus-Neubaus eine Box aufgestellt, in die Interessierte ihre Ideen einwerfen können.

„Wir hoffen, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger von diesem Angebot Gebrauch machen werden“, so die Mobilitätsbeauftragte Vanessa Hullermann. „Von den Erfahrungen und Ortskenntnissen der Anlieger können wir sicherlich profitieren, und diese können uns somit bei der Erstellung des Konzepts gut unterstützen.“

Die Ideenbox ist Teil einer großen Bürgerbeteiligung im Rahmen des Mobilitätskonzepts. Die Stadtverwaltung möchte bei der Erstellung des Konzepts die Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmer berücksichtigen und aufeinander abstimmen. „Um die gesamte Bürgerschaft zu erreichen, haben wir uns dazu entschieden, die Ideenbox sowohl in digitaler als auch in analoger Form anzubieten“, so Hullermann. Die Internetplattform für das Projekt wird für etwa zwei Monate eingerichtet. Konkrete Anregungen können bis zum 12. September auf der Internetseite auf einer Karte eingetragen und erläutert werden. Anschließend werden die Ideen ausgewertet. Gleichzeitig wird die Erarbeitung des Konzepts durch einen Projektbeirat aus Betroffenen, Vertretern aus der Bürgerschaft und verschiedenen Interessengruppen fachlich begleitet, heißt es weiter.

Für die Stadt sei es besonders wichtig, das Thema Mobilität in Lüdinghausen und Seppenrade ganzheitlich zu betrachten, um zukunftsorientiert handeln zu können. Bei Fragen und Anregungen können sich alle Interessierten an die Mobilitätsbeauftragte wenden. Vanessa Hullermann ist unter mobilitaet@stadt-luedinghausen.de oder unter

02591/92 69 70 erreichbar.

Die Stadtverwaltung hat das Ingenieurbüro Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen mbH aus Bochum mit der Erarbeitung des Konzepts beauftragt. Für die Erstellung des Mobilitätskonzeptes erhält die Stadt Fördermittel in Höhe von 23 000 Euro vom Land NRW.