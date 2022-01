Immer mehr Kinder sind geimpft

Corona-Testungen an den Lüdinghauser Schulen

Lüdinghausen

Die Weihnachtsferien sind beendet. An den Schulen in der Stadt kehrt wieder die Corona-Routine ein. Es wird getestet, jetzt in einem anderen Rhythmus. Aber es laufe reibungslos, bestätigen auf WN-Nachfrage die Schulleiter. Und: Bislang gibt es keine Corona-Fälle unter den Schülerinnen und Schülern.

Von Beate Nießen und Peter Werth