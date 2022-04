In der Kita gibt‘s Musik

Musik ist drin in der DRK-Kita „Entdeckungsreich“. Am Mittwoch holten vier Kinder gemeinsam mit Leiterin Marina Gao und Erzieherin Susann Bischoff eine Gitarre im Fachgeschäft von Chris Masche ab.

Eine Ukulele gibt es in der DRK-Kita „Entdeckungsreich“ bereits. „Aber die Kinder wollten unbedingt eine richtige Gitarre“, sagt Kita-Leiterin Marina Gao. Und die gibt es jetzt. Am Mittwoch holten die Knirpse Romy, Philippa, Jan und Hannes gemeinsam mit Erzieherin Susann Bischoff und Marina Gao das Instrument im Fachgeschäft „CM-Guitars“ ab.

Dessen Inhaber Chris Masche, selbst Musiker, erklärte sein Engagement, das über den Verkauf des Instruments hinausgehen soll, so: „Musik ist das Wichtigste im Leben. Kinder sind anders drauf, wenn sie sich mit Musik beschäftigen.“ Und so soll der Kontakt zwischen Kita und Masche weitergehen, erklärte Gao. Es sei vorstellbar, dass Masche den Kindern auch andere Instrumente vorstellen könne. Zudem könnten andere Akteure mit ins musikalische Boot geholt werden, sagte die Kita-Leiterin. Und: Erzieherin Susann Bischoff hat darüber hinaus eine musikpädagogische Fortbildung absolviert, die den Mädchen und Jungen in der Kita zugute kommen soll.

Reggio-Pädagogik kommt zum Einsatz

Getreu ihrem Namen „Entdeckungsreich“ wolle die Kita den Wissensdurst und Forscherdrang der Kinder fördern, erläuterte Gao. Dabei folge sie dem Prinzip der Reggio-Pädagogik. Dies wurde in den 1970er-Jahren in der italienischen Provinz Reggio Emilia entwickelt und in den dortigen Kindertageseinrichtungen umgesetzt.

Die Grundidee dieser Pädagogik sieht die Stärken der Kinder im Vordergrund. Es gehe um die individuelle Förderung jedes Kindes, beschrieb Gao. Die Erzieherinnen begleiten diesen Prozess unterstützend und wertschätzend.

An dieser Form der Erziehung würden neben den Eltern auch andere Organisationen beteiligt. Es gelte, Netzwerke zu schaffen, die unterschiedliche Kompetenzen einbringen und vermitteln.