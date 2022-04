Innenhof wird zum Gourmetmarkt

Viele Lüdinghauser warten schon auf ihn, und auch Lüdinghausen Marketing als Organisator steht laut einer Pressemitteilung schon ungeduldig in den Startlöchern: Am Freitag (8. April) startet der Abendmarkt in die neue Saison.

Von 16 bis 20 Uhr verwandelt sich der Innenhof der Burg Lüdinghausen dann wieder in einen keinen Gourmet-Markt. Käse, Brot, Gewürze, Fleisch und Fisch, Flammkuchen oder französische Spezialitäten finden sich im reichhaltigen Angebot, heißt es in der Pressemitteilung von Lüdinghausen Marketing. Es werden kleine Snacks gereicht – außerdem Weine, Bier und andere Getränke.

Ehrenamtlich vor Ort sind außerdem „Die Freunde der Burg Lüdinghausen“. Sie halten eine Fülle an Informationen bereit und gewähren interessierten Gästen Einblicke hinter die Jahrhunderte alten Fassaden der Burg Lüdinghausen.

Beschauliche Atmosphäre im Burghof

Vom traditionellen Wochenmarkt unterscheide sich der Abendmarkt insbesondere durch seine beschauliche Atmosphäre im Schatten der geschichtsträchtigen Mauern, informiert Lüdinghausen Marketing. Mit dem kleinen Biergarten unter knorrigen Eichen lädt der Markt für ein paar Stunden zum entspannten Verweilen oder einem netten Pläuschchen ein.

Der Abendmarkt findet bis Ende Oktober immer an jedem zweiten und vierten Freitag im Monat, jeweils in der Zeit von 16 bis 20 Uhr, im Innenhof der Burg Lüdinghausen statt. Zu Weihnachten gibt es wieder eine Spezial-Ausgabe.