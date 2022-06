Innenstadt und Dorfkern zuerst

Lüdinghausen

Der Zustand städtischer Grünflächen gefällt so manchem Bürger nicht. Deshalb haben jetzt Verwaltungsmitarbeiter mit dem Bauhof-Team ein Konzept erstellt, um die Pflege zu optimieren und aufzuzeigen, warum die Pflanzen an einigen Stellen öfter gehegt werden als an anderen Orten.

-awi-