Marius Stutte zeigt derzeit seine Kunst in der Ausstellung Art Vischering in Lüdinghausen. Zu sehen sind die Werke noch bis Januar.

Sein Beruf führt den Polizisten Marius Stutte im Zuge vieler Einsätze oft nach Lüdinghausen, nun ist er in der Steverstadt auch mit „seiner zweiten Berufung und Leidenschaft, der Kunst“ vertreten. Denn bei der Kunst- und Verkaufsausstellung ART Vischering - in der bekannten Wasserburg - stellt der Künstler aus Dülmen seine Werke aus - neben großen Namen wie Joseph Beuys, Markus Lüpertz und Jörg Immendorf sowie Kunstschaffenden aus der heimischen Region wie Ingrid Teiner und Gan-Erdene Tsend.

Die sieben Bilder, die der Kunstmaler und Zeichner in der Burg Vischering zeigt, sind dabei als ein Querschnitt seiner bisherigen Arbeiten zu sehen. In einer umfassenden Werkschau mit rund 90 Exponaten hat Marius Stutte im integrativen Zentrum einsA in Dülmen im vergangenen Jahr erstmals seine Kunst öffentlich zugänglich gemacht. Nach einer vierwöchigen Ausstellung in Berlin-Wedding im Sommer dieses Jahres, freut sich Stutte nun, seine Kunst im Rahmen der Art Vischering in Lüdinghausen präsentieren zu können.

Die Suche nach der Ästhetik im Visuellen beschäftige ihn schon viele Jahre, beschreibt Stutte seine künstlerische Neigung. Diese reiche zurück bis in die Kindheit: „Ich hatte schon damals das drängende Bedürfnis zu malen. Und auch heute noch kommt die Inspiration aus dem Moment heraus.“ Über die Jahre und im Zuge seiner Ausbildung am Adolph-Kolping-Berufskolleg Münster, einer Berufsfachschule für Kunst und Gestaltung, habe er sich in seinen Studien und Werken mit unterschiedlichen Stilen und Künstlern wie Neo Rauch, Maria Lassnig, Egon Schiele und Picasso auseinandergesetzt. Dabei sind sowohl filigrane Skizzen und Zeichnungen als auch großformatige und wandfüllende Gemälde entstanden. „Während der Art Vischering sind Werke aus der Zeit zwischen 2016 bis heute zu sehen“, erklärt Stutte im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten.

Insbesondere seine jüngst entstandenen Bilder fallen durch eine betonte Steigerung der Farbigkeit auf. Naturalistische Farbtöne sind in den ausdrucksstarken und expressionistisch-anmutenden Portraits nahezu abwesend, es dominieren stattdessen die emotionale Kraft und die Dramaturgie furioser Farborgien. Mutig setzt Stutte auf einen impulsiven Duktus und Farbwechsel, fängt die maximale Abstraktion jedoch wieder mit überstarken Konturen ein. Konkret figürlich wird er in seinen filigranen Zeichnungen und Akten, die mit hauchzarten und schwungvollen Kohle- und Graphit-Linien sowie Ölkreide eine minimalistische Eleganz aufs Papier bringen.

Zu sehen sind die Grafiken und Gemälde von renommierten, aber auch von jungen aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern noch bis zum 22. Januar in der Burg Vischering. Infos unter www.burg-vischering.de oder www.mariusstutte.de.