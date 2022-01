Interesse trotz Corona so groß wie immer

Unter Coronabedingungen lud das Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg am Samstag zum Tage der offenen Tür. Dass dabei weder die Beratungsangebote noch das Besucherinteresse zu kurz kamen, ermöglichte die geschickte Verteilung der Besucher auf alle Bildungsbereiche des Berufskollegs. Beim „Check-in“ am Schuleingang wurden Schüler so direkt in Richtung ihres Interessengebietes gewiesen, um die Besuchermenge zu entzerren.

Auch wenn einige Mitmach- und Ausprobieraktionen aus Sicherheitsgründen zurückgenommen werden mussten, konnte Schulleiterin Sabine Neuser doch ein positives Fazit ziehen: „Das Interesse an der Beratung ist so wie immer.“ So informierte das Kollegium von Gesundheit bis Erziehung und Technik über die zahlreichen Bildungsangebote der Schule.

„ Es findet alles seinen Weg. “ Lehrerin Bianca Niehues-Wolter

„Es findet alles einen Weg“, freute sich Lehrerin Bianca Niehues-Wolter über den trotz Corona erfolgreich umgesetzten Informationsvormittag. Wer am Samstag bereits eine Entscheidung für das Berufskolleg getroffen hatte, konnte sofort auf die Hilfe der Schule zählen. Gemeinsam wurde die Anmeldung über ein Onlineportal erledigt.