Investitionen so hoch wie nie

Lüdinghausen

Eine Rekordsumme an Investitionen verzeichnet der städtische Haushalt 2022, den Bürgermeister Ansgar Mertens am Donnerstagabend in der Ratssitzung vorstellte. 24,5 Millionen Euro nimmt die Stadt in die Hand – vornehmlich im Bereich Hochbau. Allein 8,7 Millionen für Schulbauten.

Von Peter Werth