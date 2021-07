Jecken krönen Vereinslokal mit Rosendorf-Schild

Dass Elferratsmitglieder der Seppenrader Karnevalsgesellschaft „Stabil daobi“ im Sommer in ihren roten Jacken auftreten, kommt recht selten vor. Dazu gab es nach zwei Jahren ohne närrisches Treiben wegen der Corona-Pandemie jetzt einen besonderen Anlass: Bei der Rosenmontagssitzung 2019 hatte der damalige Bürgermeister Richard Borgmann den Karnevalisten ein Ortseingangsschild „Rosendorf Seppenrade“ geschenkt. Dieses Schild wurde nun im Vereinslokal „Gaststätte Wember“ im Beisein von Borgmann und seiner Frau Maria angebracht.

„Wir hatten uns dieses Schild so vorgestellt, ohne die Zusätze Stadt Lüdinghausen oder Kreis Coesfeld. Aber der Kreis spielte da nicht mit. Somit ist dieses Schild ein Unikat“, sagte Borgmann, der 27 Jahre beim Rosenmontagskarneval in Seppenrade mit dabei war und sogar dort auch schon in der Bütt auftrat.



Vor dem gemeinsamen Essen bedankte sich Präsident Markus Wittkemper mit einem Geschenk für die gute Zusammenarbeit bei Lüdinghausens Altbürgermeister. Er überreichte dem Ehepaar Borgmann eine Dauereintrittskarte für alle zukünftigen Karnevalsfeste in Seppenrade.