Jeden Tag das Gute schätzen

Dass Umweltschutz und Nachhaltigkeit im Kleinen anfangen und sich jeder jeden Tag auch an Dingen erfreuen sollte, die auf den ersten Blick selbstverständlich sind, darum ging es im diesjährigen Erntedankgottesdienst in der St.-Dionysius-Kirche. „Tag für Tag das Gute schätzen“ lautete das Thema.

„Tag für Tag das Gute schätzen“ hieß es am Samstagabend in der Kirche St. Dionysius anlässlich des Erntedankgottesdienstes. Die Messe war in gemeinsamer Arbeit von Landfrauen, Landjugend und dem Landwirtschaftlichen Ortsverein unter dem Thema „Hinsetzen. Innehalten. Danken“ organisiert worden. Musikalisch untermalten die Gruppe „Taktlos“ unter der Leitung von Gabriel Polarzyk und die Dorfmusikanten diesen Gottesdienst.

Das Bewahren der Umwelt, der Dank für die meist zu selbstverständlichen Dinge – wie ausreichend Essen und sauberes Wasser – oder auch das Nutzen eines jeden Tages standen im Mittelpunkt der Messe. „Die Erde zu nutzen, aber nicht zu zerstören“, plädierte Pfarrer Siegbert Hellkuhl vor dem Hintergrund von Klimawandel, Luftverschmutzung und Unwetterkatastrophen. Dennoch gebe es keinen Grund, nun den Kopf in den Sand zu stecken, da das Handeln und Tun der vergangenen Jahre nun Wirkung zeige. Umso wichtiger sei es jetzt, „sich die Ärmel hochzukrempeln und auf unsere Umwelt Acht zu geben“, so Hellkuhl.

Kollekte für Hochwasseropfer

Wie wichtig die Umwelt für den Menschen ist, sei dieses Jahr insbesondere durch die Hochwasserkatastrophe bewusst geworden, bei der Menschen in den gewaltigen Wassermassen ihr Leben verloren, andere ihr Hab und Gut. Um auch jetzt noch zu helfen, fand die Kollekte für ein Spendenprojekt der Landfrauen für die Hochwasseropfer statt.

Anhand solcher Katastrophen werde vielen erstmals bewusst, wie dankbar sie eigentlich für jeden Tag sein müssten. Es sei wichtig, sich den kleinen Momenten bewusst zu werden und für diese dankbar zu sein, hieß es auch in einer Geschichte der Landfrauen über die „Bohnen der Dankbarkeit“. Jedes Mal, wenn einem ein schönes Erlebnis passiert, nehme man eine Bohne aus der linken Hosentasche und tue sie in die rechte, um sich am Ende des Tages an seinen Erinnerungen zu erfreuen.

Zum Abschluss des Erntedankgottesdienstes erhielten die Teilnehmenden ein eigenes Säckchen mit sieben Bohnen zum Sammeln solcher Momente.