In der ehemaligen Ludgerikirche hatte sich bereits vor Corona viel verändert. Am Samstag präsentierte die freie Christengemeinde „Gottes Wort“ sich zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie mit einem Tag der offenen Tür. Das sonnige Wetter bot dafür beste Voraussetzungen. „Es sind schon viele Leute gekommen“, resümierte Pastor Andrej Stukert und erklärte, was ihn besonders freut: „Die Menschen bedanken sich dafür, dass diese Kirche eine Kirche geblieben ist.“

Unter den Besuchern war am Samstag auch Benedikt Elshoff. Der Pfarrer der Gemeinde St. Felizitas stellte fest: „Es hat sich einiges getan.“ So konnte „Gottes Wort“ etwa stolz die neuen Fenster, den fertiggestellten Wintergarten sowie einen neuen Jugendraum mit Bühne im Obergeschoss vorstellen. Videos zeigten, was die Gemeinde in der Coronazeit erlebt hatte und immer wieder war auch der aktuelle Einsatz der freien Christen für ukrainische Flüchtlinge Thema der Gespräche.

Buntes Treiben und Livemusik

Buntes Treiben herrschte auch rund um die Kirche, wo zahlreiche Stationen für junge Besucher aufgebaut waren. Für den erfolgreichen Abschluss der Spiele winkten kleine Geschenke. Livemusik, eine Hüpfburg sowie süße und deftige Speisen vervollständigten das Angebot. Was für alle Gemeindemitglieder am wichtigsten ist, fasste Stukert zusammen: „Wir wollen für die ganze Stadt Lüdinghausen offen sein. Jeder kann sich hier wohlfühlen.“ Dafür sei es wichtig sich sowohl von außen als auch im Inneren zu präsentieren. Im Sommer ist daher bereits der Familientag der Gemeinde geplant, bei dem gemeinsam gezeltet, gegrillt und gespielt werden soll.