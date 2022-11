In Kasachstan gemeinsam die Schulbank gedrückt

Lüdinghausen

In Kasachstan sind sie Ende der 1980er-Jahre zusammen zur Schule gegangen. Dann kam die eine mit ihrer Familie nach Deutschland, die andere siedelte 1994 in die Ukraine um. Jetzt haben sich die Cani-Lehrerin Olga Kehm und Tatjana Nechaieva-Huzieeiva in Lüdinghausen wiedergetroffen – am Gymnasium.