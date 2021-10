Kai Havaii liest aus „Rubicon“

Kai Havaii ist am 16. Oktober (Samstag) zu Gast in den Räumlichkeiten der Kaminwelt Neuer, Wilhelm-Haas-Straße 2, um sein aktuelles Buch „Rubicon“ vorzustellen. Einlass ist ab 19 Uhr, die Lesung beginnt um 20 Uhr.

Als Sänger der Neue-Deutsche-Welle-Band „Extrabreit“ schrieb und schreibt Kai Havaii deutsche Rock- und Pop-Geschichte. Neben seiner musikalischen Tätigkeit arbeitet er seit 2000 als Autor und Produzent für das Fernsehen und war Redaktionsleiter bei der deutschen Version der britischen Comedy-Reihe „Banzai“. Heute ist er häufiger als freier Realisator und Koproduzent speziell im Bereich Dokumentation für ARD, ZDF und Arte tätig.

Erster Roman

Havaiis schriftstellerisches Debüt war 2007 die Autobiografie „Hart wie Marmelade“, in der er in einem selbstironischen, oft sarkastischen Stil Stationen seines wechselvollen Lebens beschreibt, heißt es in der Pressemitteilung zur Lesung. Nun erschien Havaiis erster Roman „Rubicon“: In Afghanistan war Carl Overbeck der beste Scharfschütze seiner Einheit, doch zurück in Deutschland, kommt er mit seinem Leben nicht mehr zurecht. Der Roman erzählt von einem alten Jugendfreund, der ihm ein besonderes Angebot macht: Er soll in Italien einen Mafioso erschießen, der sich der Polizei als Kronzeuge angedient hat. Carl übernimmt den Job und wird damit zum Auftragskiller, der still und heimlich seine Aufträge versieht – bis er sich in die falsche Frau verliebt.

Ein entsprechendes Hygienekonzept für die Veranstaltung wurde genehmigt, es gilt Mund-Nase-Masken-Pflicht in den Räumlichkeiten. Diese sind bestuhlt. Am Platz darf die Maske abgenommen werden. Eintrittskarten sind im Vorverkauf in der Kaminwelt Neuer zum Preis von zwölf Euro und an der Abendkasse für 15 Euro erhältlich.

Zehn Eintrittskarten werden verlost

Die Westfälischen Nachrichten verlosen fünfmal zwei Eintrittskarten für die Kaminzimmerlesung am 16. Oktober. Rufen Sie an unter der Telefonnummer 01 37/8 22 70 20 56. Nennen Sie das Stichwort „Kaminzimmerlesung“, Ihren Namen, Ihre Adresse und die Telefonnummer, unter der Sie tagsüber erreichbar sind. Teilnahmeschluss ist Montag (11. Oktober, 23.59 Uhr). Die Teilnahme am Gewinnspiel kostet 0,50 Euro pro Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, mobil abweichend. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmebedingungen unter www.wn.de/teilnahmebedingungen.