„Kaleidoskop schöner Dinge“ sorgt für Begeisterung

Feierlich eröffnete das Kunst-Team des Kulturforums KAKTuS seine Ausstellung „Kunst kommt von uns“. 179 Exponate werden in der Burg Lüdinghausen gezeigt.

Großer Besucherandrang rund um die 179 Exponate der Ausstellung: In jeder Nische gibt es von der Fotografie bis zur Acrylmalerei mindestens eine von 25 verschiedenen Techniken zu sehen.

Jede Menge Liebe zum Detail, viel Organisationstalent und vor allem unermüdlicher ehrenamtlicher Einsatz waren dem großen Moment am Samstag vorausgegangen. Feierlich eröffnete das Kunst-Team des Kulturforums KAKTuS seine Ausstellung „Kunst kommt von uns“. Der Name ist Programm: Kunst aus einer bunten und vielfältigen Stadt. 51 Künstlerinnen und Künstler gehören dem Team an.