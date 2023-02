Karnevalistische Urgesteine

Sie gehören zum Seppenrader Karneval wie der Ammonit zum Rosendorf: Jedes Jahr an den närrischen Tage blicken die Besucher in viele bekannte Gesichter, wenn sie auf die Bühne im Festzelt schauen. Von einigen kennen die Besucher vermutlich nur den Spitznamen, mutmaßen die Verantwortlichen der Karnevalsgesellschaft (KG) „Stabil daobi“ in einem Pressebericht. Deshalb möchte der Verein einige Urgesteine nun einmal vorstellen.

„Tönne“ heißt mit bürgerlichem Namen Antonius Schlütermann. Er ist seit mehr als 40 Jahren aktives „Stabil daobi“-Mitglied. Begonnen als Dorfpolizist, hat der inzwischen als Geschäftsführer tätige Tönne alle Höhen und Tiefen der KG miterlebt. Er erinnert sich noch gut an die Karnevalsauftakte in der damaligen, längst abgerissenen Festhalle, als die Showband „Rolling Liones“ die Meute zum Tanzen brachte. Da kam es durchaus vor, dass die Türen zur Veranstaltung um 21 Uhr wegen Überfüllung geschlossen werden mussten. Es folgten zunächst schwierige Zeiten, als die ersten karnevalistischen Feten im Zelt mit Festwirt liefen. Doch schließlich erlebten Tönne und seine Mitstreiter den Aufschwung, seitdem alles unter Eigenregie organisiert und durchgeführt wird.

„Pautes“ gerät ins Schwärmen

Auf eine über 40-jährige „Stabil daobi“-Laufbahn blickt auch Alfons Nienhaus alias „Pautes“ zurück. Er gerät geradezu ins Schwärmen, wenn er über die heutige Vorstandsarbeit berichtet: „Es wäre vor 30 Jahren undenkbar gewesen, ein Fest dieser Größenordnung selbst zu organisieren.“

Dass dafür allerhand Manpower benötigt wird, wissen viele langjährige Weggefährten der Beiden. Da ist etwa Elektromeister Rainer „Wuddy“ Wuttke, ohne den das Zelt dunkel bleiben würde. Dass niemand frieren muss, dafür sorgt Andreas „Hoppel“ Nopto. Mädchen für alles, Getränkewart und neuerdings verantwortlich für den Kinderhofstaat ist Christian „Ente“ Gosmann. Auch der heutige Präsident, Markus „Schreiner“ Wittkemper, hat etliche Erfahrungen vorzuweisen: Zunächst als Programmchef, später als Zelt-Planer und Dekorateur, steht er seit der Session 2014 dem Vorstand vor.

Guter Stamm und Unterbau im Vorstand

„Natürlich ist während der vergangenen Jahre auch der eine oder andere ausgeschieden“, heißt es in dem Bericht. „Aber ein guter Stamm und Unterbau im Vorstand sind für einen Verein unverzichtbar“, wird der langjährige Schatzmeister Jürgen „Maui“ Gosmann zitiert. Mit der „Abteilung Jugend forscht“, wie die „alten Hasen“ ihre jungen Kollegen nennen, gebe es eine Menge engagierter Nachwuchskräfte für den Elferrat. Jetzt blicken alle gemeinsam voller Zuversicht auf die kommenden Tage. Und freuen sich vor allem auf die drei eigenen Events an Weiberfastnacht (16. Fe­bruar), am Sonntag (19. Fe­bruar) und am Rosenmontag (20. Februar).