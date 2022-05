Keine größeren Baustellen

Stadt und Feuerwehr sind auf verschiedene Katastrophenszenarien vorbereitet, sagen Fachbereichsleiter Michael Pieper (sitzend) und der stellvertretende Wehrführer Klaus Hesselmann. Wie nötig das sei, beweise nicht zuletzt der Orkan, der in der vergangenen Woche unter anderem in Paderborn getobt hat (kl. Foto).

Orkan Kyrill im Januar 2007, der verheerende Pfingststurm im Juni 2014 – Katastrophen, die Klaus Hesselmann und Michael Pieper noch immer im Gedächtnis sind. Erinnerungen daran kamen sowohl beim stellvertretenden Wehrführer als auch beim Fachbereichsleiter Ordnung und Sicherheit am vergangenen Freitag angesichts der Tornados in Ostwestfalen wieder hoch. Stadt wie auch Feuerwehr haben sich in den vergangenen Jahren intensiv mit dem Umgang mit Großschadensereignissen auseinander gesetzt.