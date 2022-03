Archäologen graben am alten Münstertor

Archäologe Simon Stamer (l.) vom Unternehmen „Archäologie am Hellweg“ untersuchte gemeinsam mit zwei Kollegen im Auftrag des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe das Areal der Baustelle am alten Münstertor an der Münsterstraße.

Der Blick in die Erde ist immer auch ein Blick in die Geschichte. Und den haben im Verlauf der vergangenen acht Tage Archäologe Simon Stamer und seine beiden Kollegen, die Grabungstechniker Michael Schroer und Franz Herrmann, an der Münsterstraße unternommen. In Höhe des ehemaligen, schon 1302 erstmals erwähnten, Münstertores an der Münsterstraße haben sie nach Zeugnissen vergangener Zeit gesucht – und gefunden. Auf dem Grundstück Münsterstraße 37 – ehemals Firma Bohr – legten sie in einer Tiefe von etwa einem Meter alten Kellerfundamente frei.