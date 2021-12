KG Stabil daobi sagt närrische Veranstaltungen ab

War die KG Stabil daobi zur Sessionseröffnung am 13. November noch recht optimistisch, was die Karnevalsaktivitäten auf dem Berg 2022 betrifft, so wird dieses Unterfangen ein weiteres Jahr durch den Coronavirus gestoppt. Das Risiko sei einfach zu groß, und durch die Beschlüsse der Landesregierung, auf Veranstaltungen in Innenräumen zu verzichten, werde der Verein keine Events im Festzelt durchführen, heißt es in einer Pressemitteilung der Karnevalisten. „Dieses haben wir bei unserer letzten Vorstandssitzung vor Weihnachten einstimmig beschlossen“, wird Präsident Markus Wittkemper in dem Pressetext zitiert.

Vielleicht sei am Karnevalssonntag (27. Februar) eine „Open-Air-Veranstaltung“ für Kinderkarneval möglich, möchte sich der Vorstand diese kleine Hintertür doch noch bis zur Vorstandssitzung Ende Januar offenlassen. Gedankenspiele hierzu gebe es zur Genüge, so Programmdirektor Tobias Schlütermann. Die Turnusgemäße Generalversammlung von Stabil daobi – traditionell am ersten Sonntag des neuen Jahres – wird auf das zweite Quartal 2022 verschoben.