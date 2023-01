Kinder rocken richtig ab

In eine Konzerthalle verwandelte sich die DRK-Kita „EntdeckungsReich“, als Chris Masche von CM-Guitars und Guido Albrink von Albrinks Musicland jetzt zu Besuch waren. Nicht nur Kinderlieder schallten durch die Einrichtung, sondern auch rockige Gitarrenriffs.

Dabei durften sich die Mädchen und Jungen sogar selbst als Rockstars versuchen und dem elektrischen Sechs-Saiter ein paar Töne entlocken, die über den Verstärker für ordentlichen Wumms sorgten. Etwa eine Stunde dauerte der musikalische Ausflug, der mit dem Vorstellen einiger Instrumente begann. Ukulele, Akustik- und E-Gitarre konnten die Kinder in Augenschein nehmen, ebenso ein Keyboard. Nicht nur Gucken und Hören waren erlaubt, sondern auch Anfassen und Ausprobieren ausdrücklich erwünscht.

Außerdem standen Bewegungsspiele auf dem Programm, bei denen auch Orff-Instrumente wie Rassel, Triangel und Schellenkranz zum Einsatz kamen – gespielt von den Kindern, natürlich in Begleitung des Gitarrenexperten und des Musiklehrers, die zum Tanzen aufforderten. „Wenn der Elefant in die Disco geht“ und „Der Gorilla mit der Sonnenbrille“ sorgten für ausgelassene Stimmung, genau wie „Die Feuerwehr“.

Musik gehört zum Kita-Alltag

Auch wenn der Besuch von Masche und Albrink eine Premiere war: Musik gehört zum Kita-Alltag. „Wir möchten, dass die Kinder möglichst frühzeitig verschiedene Instrumente ausprobieren“, erklärte Susann Bischoff, Erzieherin und musikalische Fachkraft. „Wir waren auch schon ein paar Mal bei Chris im Musikladen und haben einen eigenen Musikraum in der Kita.“ Darin steht unter anderem ein Klavier, auf dem die Mädchen und Jungen nach Lust und Laune spielen dürfen. An der Wand hängen eine Gitarre und eine Ukulele, welche sie ebenso nutzen dürfen – auch einfach so für sich, ohne dass ein Erwachsener ihnen dabei über die Schulter schaut.

Ausprobieren ist jederzeit erwünscht

„Spaß an der Musik ist das Wichtigste“, unterstützte Albrink, der in Kooperation mit Kindergärten auch musikalische Früherziehung anbietet, das ungezwungene Ausprobieren und lobte die Vielfalt der Möglichkeiten in der DRK-Kita. „Musik ist Bildung in allen Bereichen“, unterstrich Bischoff. „Das ist Sprachbildung, das ist Rhythmustraining, das ist Mathematik, das ist darstellende Kunst“, zählte sie auf und ergänzte: „Musik ist auch eine Therapie. Sie kann helfen, wenn man nicht gut drauf ist.“

Ist die Neugier erstmal geweckt, soll es weitergehen. Damit es nicht beim Ausprobieren bleibt, hat Bischoff bereits Pläne geschmiedet. „Ich möchte ein kleines Netzwerk aufbauen, um Kinder und Eltern weitervermitteln zu können“, verriet sie.

Marina Gao, Einrichtungsleiterin, freute sich über bestehende und auf kommenden Kooperationen: „Wir sind ein Teil von Lüdinghausen und wollen Lüdinghausen in die Kita holen.“ Musik sei da das perfekte Thema. „Auf irgendeine Weise“, betonte Gao, „hat jeder Mensch eine Beziehung zur Musik. Und es ist schön zu sehen, dass die Kinder so früh ihre Talente entdecken können.“