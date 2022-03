Kinder schützen – so gut es geht

Das Kollegium der Marien-Grundschule hat sich bewusst entschieden, den Krieg in Europa nicht proaktiv mit den Schülern im Unterricht zu erörtern - außer geografisch und historisch in der vierten Klasse. Wenn die Kinder von sich aus fragen und den Krieg irgendwie thematisieren, würden die Lehrerinnen und Lehrer selbstverständlich darauf eingehen, sagt Schulleiter Martin Flügel.

Menschen, die aus dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, kommen auf diesem Foto gerade in Hannover an. Auch Lüdinghausen wird sicherlich Flüchtlinge aufnehmen. Die Kinder werden hier zur Schule gehen.

Jungen und Mädchen, die mit ihren Müttern und Großeltern und zum Teil allein aus der Ukraine fliehen, werden bald auch in Lüdinghausen ankommen (einige sind es schon) – und hier zur Schule gehen. Dann, sagt Martin Flügel, würden er und seine Kolleginnen und Kollegen sicherlich über den Krieg im Heimatland der Kinder mit den Schülern sprechen. Doch bisher, erklärt der Leiter der Marien-Grundschule, werde der Krieg nur in den vierten Klassen „geografisch und historisch im Unterricht behandelt“.

Flügel hält es für richtig, die Schülerinnen und Schüler so gut und so lange es geht zu schützen – vor den Ängsten, die ein Krieg, der so nah ist, auslösen kann. „Deshalb halten wir uns im Moment auch mit Friedensaktionen zurück“, erklärt der Schulleiter. „Wir müssen Kinder mit dem Thema nicht ständig konfrontieren“, ist er überzeugt.

Erstklässler stellen keine Fragen

Fragen von Schülern gebe es in der Marien-Grundschule bisher nur vereinzelt, im OGS-Bereich ein bisschen mehr als in der Schule selbst, so Flügel. Seine Erstklässler hätten bis dato keine Frage oder Anmerkung zum Krieg gestellt beziehungsweise formuliert. Wenn welche kämen, beantworteten die Lehrer sie natürlich; das Kollegium habe sich jedoch bewusst entschieden, den Krieg zum jetzigen Zeitpunkt nicht proaktiv zu behandeln. Die Eltern habe er am Montag darüber informiert.

Martin Flügel hat bisher „nicht das Gefühl, dass die Kinder innerlich etwas mit sich herumschleppen“. Doch der Krieg – oder Namen und Begriffe, die damit zusammenhängen – spukt offensichtlich doch in den Köpfen zumindest einiger Grundschüler herum, wenn auch mehr als etwas Abstraktes und nicht als Bedrohung für sie selbst. „Unterschwellig ist da einiges“, sagt Flügel. „Ich spiel jetzt Putin“ hörten seine Kollegen und er etwa – und gingen dann auf die Situation ein.

Thema gehört ins Elternhaus

Zum jetzigen Zeitpunkt, findet der Schulleiter, gehöre das Thema Krieg jedoch „eigentlich ins Elternhaus“. Mütter und Väter, so Flügel im Gespräch mit dieser Zeitung weiter, sollten noch intensiver als bisher das Medienverhalten ihrer Kinder beobachten: Was sehen sie im Fernsehen, was im Internet und in sozialen Medien, was hören sie – auch zufällig – im Radio, was lesen sie? Sehr offen, betont Martin Flügel, werde das Kollegium mit Wünschen der Eltern umgehen, wenn sie diese äußern sollten. „Im Moment gehen wir aber den Weg, dem Thema nicht mehr Raum zu geben als notwendig.“