Blinde Zerstörungswut: Vandalismus in sechs Kitas in Lüdinghausen

Lüdinghausen

Blinde Zerstörungswut scheint die Täter angetrieben haben, die am Wochenende in sechs Kindertageseinrichtungen in Lüdinghausen und Seppenrade eingedrungen sind. Dort zerstörten sie nicht nur Mobiliar, sondern verspritzten Farbe und warfen Eier an die Wände.

Von Peter Werth