Hilfe für Ukrainer – Kinderlächeln ist Dank und Antrieb

„Es waren sehr intensive und emotionale Tage“, lautet das Fazit der fünf Freiwilligen, die jetzt im Namen des Seppenrader Heimatvereins mit zwei Bullis 110 Kartons voller Spenden für ukrainische Flüchtlinge in die polnische Grenzregion gebracht haben. Insbesondere die Erlebnisse in der Erstaufnahmeeinrichtung in der Stadt Prömsel werden sie wohl nie vergessen.

Nachdem die Freiwilligen im und am Heimathaus zunächst alle Spenden gesammelt, sortiert und verladen hatten, ging‘s in die Nähe der Erstaufnahmeeinrichtung in Prömsel.

Insgesamt rund 9600 Kilometer haben jetzt fünf Freiwillige im Namen des Seppenrader Heimatvereins zurückgelegt, um mit zwei Bullis die 110 Kartons voller Spenden für ukrainische Flüchtlinge in die polnische Grenzregion zu bringen. Zwischendurch und auf dem Rückweg haben sie insgesamt 30 Schutzsuchende in verschiedene Unterkünfte gefahren. Ihr Fazit der dreitägigen Tour: „Es waren sehr intensive und emotionale Tage.“

Aufwand hat sich gelohnt

Insbesondere die Erlebnisse in der Erstaufnahmeeinrichtung in der polnischen Stadt Prömsel werden sie wohl nie vergessen: „Die Menschen kamen in einem alten Einkaufszentrum auf sehr engem Raum zusammen. Dort konnten sie dicht an dicht, teilweise auf Paletten, schlafen.“ Sofort hätten sie das Gefühl gehabt, helfen zu müssen, damit die Frauen und Kinder dort nicht noch länger bleiben müssen.

„Zu allem Überfluss wurde das Einkaufszentrum an einem Abend geräumt, da es wohl einen Coronafall gab. Die Menschen mussten somit mehrere Stunden in der Nacht draußen verbringen – bei minus zwei Grad“, schildert das Quintett, bestehend aus vier Rosendörflern und einer ukrainischen Freundin aus dem Ruhrgebiet, seine Eindrücke. Aber auch an der Grenze in Medyka hat die Gruppe „viele traurige und hilflose Menschen, die gerade die Ukraine verlassen hatten und nicht wussten, wie es weitergehen soll“, gesehen.

„Die Dankbarkeit und das Lachen der Kinder im Bulli – beides ist unbezahlbar und treibt einen weiter an“, fassen die Fünf zusammen. „Uns zeigt das, dass sich der Aufwand und die Kraft, die wir investiert haben, gelohnt haben.“ Nebenbei hätten sie viele Menschen aus allen möglichen Ländern Europas kennengelernt, die wie sie vor Ort waren, um die vom Krieg gebeutelten Kinder, Frauen und Männer zu unterstützen: „Trotzdem werden noch weitere helfende Hände benötigt.“

Wiederholung nicht ausgeschlossen

Wovon sie während ihres erneuten Einsatzes profitiert haben? Von den Erfahrungen, die sie während der ersten Fahrt vor mehr als drei Wochen gesammelt hatten. Und von den dabei bereits geknüpften Kontakten. „Somit konnten wir vieles gut und schnell regeln“, freuen sich die Freiwilligen. Ihr Dank gilt den vielen Seppenradern, die an den fünf Abenden vor dem Tourstart ihre Spenden im Heimathaus im Rosengarten abgegeben haben. Dort haben Mitglieder des Heimatvereins sowie weitere Bergdorfbewohner alle Artikel und Utensilien sortiert, verpackt und verladen. 2500 Euro hat die Fahrt verschlungen. Das Geld kam ebenfalls von großzügigen Sponsoren. Einen Bulli stellte der SuS Olfen zur Verfügung, das andere Fahrzeug die Firma Krusel.

„Je nach weiterem Verlauf wird die Aktion in jedem Fall wiederholt“, kündigt der Heimatvereinsvorsitzende Thomas Wehlmann an.