„Kirche könnte von den Orden lernen“

„Entweder du kriegst den dummen Gedanken jetzt aus dem Kopf – oder du handelst.“ Judith Kohorst spielte schon als Kind mit eben diesem Gedanken, Ordensschwester zu werden. Sie wurde Kinderkrankenschwester, hatte einen Freund – und ist seit Donnerstag Provinzoberin in Lüdinghausen.

Das neue Leitungsteam der Franziskanerinnen im Antoniuskloster Lüdinghausen: Schwester Judith Kohorst (M.), seit Donnerstag neue Provinzoberin, die Erste Assistentin Schwester Mathilde Haßenkamp (l.) sowie Rätin Schwester Susann Stader (r.). Die Frauen stehen hinter der Skulptur, die in der Mitte den heiligen Franziskus zeigt, der aus der Bibel liest.

„Eine Zukunft für die Kirche gibt es nur, wenn es die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau gibt und sie eine arme Kirche wird.“ Diese Worte hat am Freitagmorgen Schwester Judith Kohorst gesagt. Ruhig hat sie den Satz ausgesprochen, zurückhaltend, leise – aber gleichzeitig unmissverständlich deutlich. Die 57-Jährige ist am Donnerstag zur neuen Provinzoberin in Lüdinghausen gewählt worden. Sie löst damit Schwester Katharina Kluitmann ab.