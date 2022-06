Kita-Kinder spenden ihr Sparschwein

Dank des brasilianischen Streetart-Künstlers Marcos Rodrigo Neves strahlt nun auch der Brunnenhof in allen Farben des Regenbogens. Die Neugestaltung, die durch die Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen RW mit Beteiligung der Stadt Lüdinghausen ermöglicht wurde, konnte am Samstag gefeiert werden.

Passendes Flair für die Ohren brachte die Musikerin Viola Pieper alias Viola Caipira in den Hof: „Ich habe mich schon als Kind in südamerikanische Musik verliebt“, verkündete sie. Mit dabei waren auch die Kinder der DRK-Kita „EntdeckungsReich“, mit denen Neves gemalt hatte. Ein Einsatz, für den ihm die Kleinen ein Spendensparschwein überreichten.

Die Stadt schön gemacht

Citymanagerin Sabine Nitschke bedankte sich bei Helfern, Spendern und Hauseigentümern und wandte sich direkt an Neves: „Danke, dass Du unsere Stadt so schön gemacht hast.“ Trotz der langen Arbeitstage, war dem Künstler die pure Freude am Schaffen anzumerken: „Danke an Sabine, die an mich geglaubt hat.“ Angesichts seiner unübersehbaren Spuren in ganz Lüdinghausen, dürfte der letzter Aufruf des Brasilianers vielen Betrachtern noch lange in Erinnerung bleiben: „Fühlt euch umarmt.“