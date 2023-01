Klaus Behmenburg besonders geehrt

Nach zwei Open-Air- Versammlungen während der Corona-Pandemie fand die Generalversammlung der Hüwelgemeinschaft am Sonntag wieder in der Gaststätte Sträter statt. Neben verschiedenen Berichten stand die Jahresplanung auf dem Programm. Zudem wurde Klaus Behmenburg für 16 Jahre Mitarbeit im Vorstand geehrt.

Nach zwei Open-Air-Versammlungen aufgrund der Corona-Pandemie fand die Jahreshauptversammlung der Hüwelgemeinschaft „Ennigkeet alltied“ am Sonntag in der Gaststätte „Haus Sträter“ statt. In seiner Begrüßung hieß der Vorsitzende Thomas Krebber neben den Ehrenmitgliedern und der Rentnergruppe die am Hüwel wohnenden Ratsvertreter willkommen. Sein besonderer Dank galt seinem Vorstandsteam und der Sportabteilung für die geleistete Arbeit.