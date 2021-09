Kleine fordern hohen Preis

Schlechte Stimmung, ein Kopf-an-Kopf-Rennen und zu hohe Erwartungen – dieser Wahlabend hat so wirklich alles an Emotionen parat gehalten. Die örtlichen Fraktionssprecher erwarten im Gespräch mit den WN lange Verhandlungen und am Ende könnten dabei sogar die kleinen Parteien das Sagen haben.

„Meine Stimmung ist schlecht“, so hatte Bernhard Möllmann das Wahlergebnis der CDU schon 2017 in einem Satz zusammengefasst. Am Sonntagabend formuliert der heimische Fraktionsvorsitzende der Christdemokraten im Rat: „Meine Laune ist schlecht.“ Die Hoffnung auf einen CDU-Kanzler Laschet will er allerdings nicht aufgeben: „Hoffnung und Enttäuschung liegen nah beieinander.“ Er setze durchaus auf eine Jamaika-Koalition, selbst wenn die CDU nur zweitstärkste Kraft im Bundestag werde. Die Koalitionsverhandlungen mit Grünen und FDP würden „ihren Preis haben“. Der Wahlkampf sei aus seiner Sicht nicht mit der genügenden Professionalität geführt worden. Und: „Am Ende lag es wohl am Kandidaten.“ Der eingeleitete Endspurt habe nicht gezogen. Das Abschneiden der Christdemokraten in Lüdinghausen sei eine „Katastrophe“ – erneut ein dickes Minus von zehn Prozent. Das sei aber wohl nicht mit der Politik vor Ort zu erklären.

Von einer historischen Wahl spricht Melanie Vogel. Die Fraktionssprecherin der Grünen sieht „die Machtverhältnisse neu geordnet“. Zwar seien die Grünen im Bund hinter den Erwartungen zurückgeblieben, aber dennoch ihr bislang bestes Ergebnis erzielt. In Berlin hätte die Partei „den Auftrag zu regieren“ erhalten. Sie setze auf eine Koalition mit SPD und FDP. „Der CDU täte die Opposition gut.“ Das Ergebnis ihrer Partei in Lüdinghausen stimme sie froh. Schließlich hätten die Grünen ihren Stimmenanteil mehr als verdoppelt. Das spreche für einen guten Wahlkampf vor Ort.

„Wir haben das Ergebnis maßgeblich Olaf Scholz zu verdanken“, sagt Niko Gernitz, Fraktionsvorsitzender der SPD. Und: „Doch auch mit Johannes Waldmann haben wir einen sehr engagierten Kandidaten, der die SPD hier auch in Lüdinghausen wieder zu alter Stärke zurückgebracht hat.“ Die CDU habe seiner Meinung nach einen Angst-Wahlkampf geführt, der auch noch CDU-Wähler motiviert habe, die sonst nicht wählen gegangen wären. „Das Ergebnis ist eine klare Abwahl der CDU auf Bundesebene“, so seine Meinung. Für die Koalitionsverhandlungen stelle er sich auf längere Sondierungen ein.

„Dass Inhalte wichtig sind“, diese Erkenntnis zieht FDP-Fraktionssprecher Gregor Schäfer aus den Ergebnissen. Denn es habe der Partei nicht geschadet, dass Christian Linder nach der Wahl 2017 nicht mitregieren wollte. Für mögliche Koalitionen favorisiert er Jamaika vor einer Ampel, da die Inhalte besser passen würden.