KLJB greift Lachmuskeln an

„To‘n güllen Uhu“ lautet der Titel des Theaterstücks, das die Landjugend Lüdinghausen in den vergangenen Monaten eingeübt hat. Zur Aufführung kommt es am 8. und 9. April in der Westruper Schule.

Seit Mitte Januar proben zehn Laiendarsteller der KLJB Lüdinghausen für das Theaterstück „To‘n güllen Uhu“, das am 8. April (Freitag) Premiere feiert. Einmal mehr bietet das Theaterstück der Landjugend, das in plattdeutscher Sprache aufgeführte wird, einiges zum Lachen, heißt es in der Ankündigung. Regie führt Jens Kortmann. Nach der Premiere ist noch eine zweite Vorstellung vorgesehen, die am 9. April über die Bühne gehen soll.

Zum Stück: Im Hotel „Zum güllen Uhu“ treffen die unterschiedlichsten Leute für ein kurzes, entspanntes oder auch mörderisches Wochenende aufeinander. Portier Hugo (Daniel Ridder) und Azubi Kevin (Johannes Prott) haben mit den anstrengenden Gästen alle Hände voll zu tun. Ein gestresster Theaterkritiker (Felix Rolf), eine abgetakelte, talentfreie Schauspielerin (Gesa Badde), ein Paar (Lea Krechtmann und Fabian Koddebusch), das sich nur aus dem Internet kennt und sich das Hotel als Treffpunkt ausgesucht hat. Und wer ist diese seltsame Vera Ochsner (Anna Resing), die bereits drei Ehemänner überlebt hat? Man munkelt, der vierte würde wohl auch nicht mehr lange durchhalten. Ein unerwünschter toter Gast im vierten Stock, den es zu entsorgen gilt, macht es Hugo und Kevin nicht leichter.

Wer Lust hat, sich das Stück anzuschauen, ist am 8. und 9. April in der Westruper Schule willkommen. Beginn des Stücks ist Freitag und Samstag jeweils um 19.30 Uhr. Einlass ist jeweils eine halbe Stunde vor Beginn des Stücks.