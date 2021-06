Klönen beim Kaffee

Bei einer Tasse Kaffee lässt es sich gut miteinander quatschen. Wenn es sich dann auch noch um einen köstlichen und kostenfreien Kaffee aus einer angesagten Siebträgermaschine handelt, die in einer knallroten Piaggio Ape durch die Gegend fährt, ist definitiv die Aufmerksamkeit geweckt und der Einstieg ins Gespräch vorprogrammiert.

Die Mitarbeiterinnen des Caritasverbandes des Kreises Coesfeld haben sich auf diese neue Form der Quartiersarbeit gut vorbereitet und dazu eine Schulung mit drei Schwerpunkten absolviert. „Fahrtraining mit der Ape, ein Baristakurs zum Erlernen der großen Kaffeekunst sowie ein Kommunikationstraining mit einem Experten vom Improvisationstheater standen dabei auf dem Plan“, bringt es Doris Hinkelmann, Ressortleiterin beim Caritas Kreis Coesfeld, auf den Punkt. Mit dieser guten Vorbereitung steigen die Quartiersmanagerinnen Annika Peters in Coesfeld, Leah König in Dülmen und Jessica Rzodeczko in Lüdinghausen in das rote Gefährt, um vor Ort ins Gespräch zu kommen und bei der Quartiersarbeit neue Wege einzuschlagen. Ziel: Menschen erreichen, die die klassischen Beratungsangebote sonst nicht wahrnehmen.

„Station machen soll die Piaggio Ape an ganz alltäglichen Plätzen, wo keine Hektik herrscht, sodass ein gemütlicher Einstieg ins Gespräch möglich ist“, sagt Christian Germing, Vorstand des Caritasverbandes des Kreises Coesfeld. Angedacht seien dabei beispielsweise Spielplätze, Friedhöfe, Gemeinschaftsgärten oder auch bei Veranstaltungen der Caritas sowie auch bei kirchlichen Aktivitäten.

Ein zentraler Punkt, über den die Quartiersmanagerinnen mit den Bürgern ins Gespräch kommen wollen, sei die steigende Pflegebedürftigkeit in der Gesellschaft. Mit Blick auf den demografischen Wandel sei dieser durch die Pflegedienste kaum zu stemmen und müsse durch Nachbarschaftshilfe oder die Familien ergänzt werden, erklärt Germing. Besonders jetzt eigne sich die Zeit gut, um solche Themen anzusprechen, da sich in der Corona-Pandemie bereits einige Strukturen der nachbarschaftlichen Hilfe etabliert hätten. Auf dieses Netzwerk könne gut aufgebaut werden. „Oft geht es auch um die Vermittlung. Denn: Diejenigen, die Hilfe brauchen, melden sich häufig nicht, und die, die Hilfe anbieten wollen, sagen es nicht“, schildert Germing seine Erfahrungen.

Viele Probleme seien aber auch durch die Corona-Krise verschärft worden, wie beispielsweise die Spaltung der Gesellschaft. Bei Menschen mit Problemen habe die Pandemie diese oft noch verstärkt. Vereinsamung sei in diesem Zusammenhang ein großes Thema, das in den Fokus gerückt werden müsse. Nicht nur viele ältere Bürger hätten im vergangenen Jahr mit dem Gefühl der Einsamkeit gekämpft – auch bei den Jüngeren sei das Gefühl nach dem Lockdown sehr präsent. „Für psychisch Kranke, die man ohnehin schon aufgrund des sozialen Rückzugs schlecht erreicht, ist die Corona-Zeit ebenfalls sehr belastend gewesen. Gleiches gilt für Leute mit Migrationshintergrund, die durch den Lockdown in ihrem Integrationsprozess gehemmt wurden“, fügt Germing an und hofft, dass die neue Form der Quartiersarbeit genau diese Menschen erreicht.

Los geht es für das Café-Mobil, das über ein Spendenprojekt zum 50-jährigen Bestehen des Verbandes finanziert werden konnte, in Kürze in Lüdinghausen. „Interessierte sollten dann besonders im dortigen Gemeinschaftsgarten Ausschau nach dem roten Flitzer halten“, verrät Quartiersmanagerin Jessica Rzodeczko.